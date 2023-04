Gli amori, le radici, la Sardegna Laura Efrikian: «Mai dimenticare» 

I ricordi segnano la vita delle persone. Alcuni allietano, altri rattristano ma vale comunque la pena farne tesoro. Proprio come Laura Efrikian, 82 anni, che ieri ha presentato il suo libro “Una famiglia armena” ospite del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Cagliari, nell’aula Boscolo, al primo piano in via Giovanni Battista Tuveri. Un momento intenso, in cui ha dialogato con la giornalista de L’Unione Sarda Maria Francesca Chiappe, il giornalista Carlo Figari e il professore Francesco Cesare Casula. Alla fine dell’incontro, durato un’ora e mezza, è arrivato anche Giulio Zasso, vicedirettore del quotidiano, che proprio alla Efrikian è legato da un legame di parentela in quanto l’autrice è cugina di secondo grado di suo padre Gino, storica firma del giornalismo isolano, venuto a mancare dieci anni fa.

Il dramma

Il libro della Efrikian pone l’accento su una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea, ovvero il genocidio degli Armeni per mano del movimento politico dei Giovani Turchi che causò la morte di oltre un milione di armeni. «Non posso tollerare che ci siano persone che mettono in dubbio il genocidio armeno», ha rimarcato l’autrice. «A costoro vorrei fare vedere la mostra fotografica dell'intellettuale tedesco Armin Wegner che, tra il 1915 e il 1916, documentò la deportazione degli armeni nel deserto di Deir ez-Zor. Ci sono foto che mostrano donne nude crocifisse: basta una immagine di questo tipo per capire la bestialità di ciò che è stato compiuto». Nel raccontare il contenuto dell'opera, Laura Efrikian snocciola aneddoti di un passato il cui fascino continua ad essere profondo grazie al legame con le proprie radici. «Ero bambina, intorno alle sei del pomeriggio in giardino mio nonno Akop, che riuscì a scappare dall’Armenia prima del genocidio, mi chiamò con il mio nome armeno ovvero Gaiané e mi fece sedere sulle sue ginocchia: fumava il sigaro, il suo sgaurdo era sofferente. Quello fu il primo istante in cui compresi l'importanza delle mie origini».

Con Gianni Morandi

La malinconia cede il passo alla letizia dei giorni sereni ricchi di amore: quello per la Sardegna, che visitò per la prima volta nel 1969, quello di suo nonno Akop per sua nonna Laura, testimoniato da uno struggente carteggio di 66 lettere, quello della stessa Laura Efrikian per il padre Angelo, uomo di grande cultura laureato in giurisprudenza e raffinato violinista, quello per l’Africa in cui va da trent’anni per aiutare i tanti bambini che vivono in condizioni di estrema precarietà, oltre che quello per Gianni Morandi con cui è stata sposata. «Nel 1964 con Gianni andammo in piazza San Pietro: eravamo innamoratissimi, lui mi cantò “Scende la pioggia”. Credevamo non ci sentisse nessuno e invece il Papa di allora, ovvero Paolo VI, ascoltò tutto e lo raccontò successivamente con affetto». La serata si conclude. «Non dobbiamo mai smettere di praticare l’esercizio della memoria: è quanto di più prezioso abbiamo» ( m.l. )