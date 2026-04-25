«Gli amori al tempo di Tinder», ma quante risate con Marta Zoboli 

«La Sardegna mi piace così tanto che arrivo a Cagliari due giorni prima per godermela». Marta Zoboli attende Gianluca De Angelis, come del resto fa da seduta in teatro per gli irresistibili speed date. Incontri bizzarri e improbabili già dalla presentazione: “Ciao, Olivia di Ascoli”. E lui “Cappero di Pantelleria”. O ancora “Piacere, sono Greta da Bracciano”. E lui “Corto di braccino”. Amici veri, coppia solo sulla scena, i due attori arrivano d omani al Teatro Massimo di Cagliari (sold out) e martedì al Comunale di Sassari, alle 21.

Già il titolo “Io e Gianlu” che cita rovesciandolo il Woody Allen di “Io e Annie” fa capire che la loro comicità è basata sui rapporti umani moderni, sulla spasmodica ricerca dell'anima gemella che produce situazioni esilaranti. Uno spettacolo che riprende la formula degli speed date e dei provini per la pubblicità portati con successo in tv, da “Zelig” a “Comedy match”, passando per ”Only Fun” sino ad arrivare alla conduzione di “Save the dating-Amori in corso”.

Dal 2012 con Gianluca De Angelis: qual è il segreto della coppia più longeva tra quelle che non lo sono nella vita?

«Siamo amici e il fatto che non stiamo insieme e abbiamo due vite indipendenti aiuta e poi non tutte le esperienze di lavoro sono comuni, e anche i progetti futuri sono alcuni in coppia, altri individuali. Sul palco c'è una naturale sintonia con Gianluca anche se veniamo da formazioni diverse».

Ha studiato teatro a Parigi per 4 anni ed è stata anche a Londra: quanto sono servite queste esperienze?

«In Francia ho fatto una scuola clown e quindi un'esperienza diversa dall'accademia e quando sono rientrata in Italia mi sentivo meno preparata tecnicamente ma più abituata a stare davanti a un pubblico che non è detto ti apprezzi. In strada e nei festival non era scontato che applaudissero, l'applauso te lo devi sudare, questo mi ha dato coraggio nell'espormi».

Come nascono i mille personaggi dello speed date? Nello spettacolo cosa vedremo?

«Negli speed date più che personaggi, sono sfumature di carattere che mi piace evidenziare. Vengono prese da quello che si vede nella vita e dalle persone che si conoscono. A teatro ci saranno anche i provini per la pubblicità e poi la cornice che tiene insieme i pezzi: la storia della nostra amicizia. C'è anche uno sketch che facciamo solo in teatro, scoprirete perché... A fine spettacolo cerchiamo anche di far sbocciare l'amore tra il nostro pubblico, visto che quello che cerchiamo in scena non sboccia mai».

A proposito di incontri, cosa pensa di Tinder?

«Non l'ho mai usato per me, ma mi sono divertita a trovare i partner per le mie amiche».

Ha detto che il cinema è più riposante che fare la comica per il teatro e la tv, come mai?

«Il cinema è più riposante perché non sei tu a a scrivere, decidere il piano di lavoro e la regia, devi solo recitare, ti organizzano anche i viaggi, sei molto coccolata».

Giampiero Marras

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