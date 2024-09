Gli amministratori: «Manca una visione d’insieme» 

C’erano amministratori da tutto il Sud Sardegna, ieri mattina alla Fiera. Sindaci, consiglieri comunali. Anche il decano degli amministratori, il presidente del Consiglio comunale di Selargius Tonino Melis, 85 anni, assieme al primo cittadino Gigi Concu. Con loro la sindaca di Maracalagonis, che oggi sarà al mercato per la raccolta delle firme alla Pratobello 24: «È urgente convocare il Consiglio comunale», ha detto a margine dell’incontro, «in seduta straordinaria, per decidere tutti insieme se abbiamo o non abbiamo aree idonee». Per la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, «è stata un’occasione di confronto sui temi della tutela». E poi: «Con la Regione si individuerà il miglior modo e la strada per favorire la produzione energetica. Per quanto riguarda il nostro territorio, per vincoli di vario tipo, non si possono individuare aree idonee». Se il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu è d’accordo sul percorso, quello di Guamaggiore, Nello Cappai, si mostra polemico: «Non sanno quanti progetti sono stati presentati e chiedono a noi le aree idonee. A monte non c’è un disegno che veda tutti marciare in un’unica direzione». Fausto Piga, sindaco di Barrali, si augura «un confronto più fattivo rispetto a quello che caratterizzò la moratoria». Chiude Luca Pilia: «Le pale rischiano di compromettere, nelle zone interne, gli investimenti per uno sviluppo basato sull’agricoltura, sulla piccola impresa e sul piccolo commercio». (lo. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA