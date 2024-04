Gli amministratori intoccabili e la seconda riforma nazionale: gli equilibri instabili degli enti 

Una grana più che una priorità. Ma il Campo largo di Alessandra Todde metterà mano anche al “dossier” delle autonomie locali, consapevole che non andranno ripetute le risse politiche del 2016. Anche otto anni fa l’Isola era governata dal centrosinistra che si spaccò sulla soppressione di Gallura, Ogliastra, Medio Campidano e Sulcis: da una parte i consiglieri di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano che, per i propri territori, portarono a casa la costituzione di «reti urbane e metropolitane», rimaste però sulla carta; dall’altra, relegati a minoranza interna, gli onorevoli eletti nelle quattro province regionali istituite nel 2001 e cancellate in quell’occasione, dopo appena quindici di vita.

Nomine bloccate

La materia è certamente divisiva. Ma rispetto al 2016 si è aggiunta una norma che oggi fa gioco al Campo largo: in tre enti intermedi sui cinque operativi, ovvero le province di Sud Sardegna, Oristano e Nuoro, sono ancora in sella gli amministratori straordinari scelti otto anni fa dal centrosinistra. Manager che sino al 2019 si chiamavano commissari. Poi il centrodestra, con la legge 18 del 23 ottobre, ha stabilito che la loro sostituzione potesse avvenire solo con l’indizione di nuove elezioni, di fatto blindando quegli amministratori dalla pratica dello spoil system.

Chi resta in sella

L’obiettivo del centrodestra era mandare a casa Mario Mossa, Massimo Torrente e Costantino Tidu, nominati tra 2016 e 2017 alla guida di Sud Sardegna, Oristano e Nuoro rispettivamente. Ma la doppia impugnazione della legge 7 del 2021 e dell’articolo 120 della 9/2023 ha impedito di mettere il sigillo sulla riforma, un’incompiuta della legislatura appena chiusa. Tutto rinviato a data da destinarsi. Solo a Sassari è stata possibile la staffetta tra manager perché Guido Sechi, indicato otto anni fa, si è dimesso nel 2020, quando la Regione era governatore dal centrodestra: al suo posto i Riformatori hanno scelto Pietrino Fois, adesso intoccabile da Pd e alleati. Altro discorso sulla Città metropolitana di Cagliari, dove il “capo” è il sindaco del capoluogo. Ma con le dimissioni di Paolo Truzzu, in Comune arriverà un commissario che dovrà dividersi con l’Ufficio metropolitano di piazza Palazzo.

Le regole romane

Quando il Campo largo deciderà di mettere mano alla nuova legge sulle autonomie locali, dovrà rispettare due paletti nazionali: uno è il divieto di cancellare le province storiche di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, perché di rango costituzionale; l’altro è la modalità delle elezioni, che deve essere uguale in tutta Italia. Con la riforma Delrio, la legge 56/2014 di impostazione renziana, le Province vennero derubricate a enti di secondo livello, senza più la partecipazione diretta dei cittadini nella scelta degli organi di governo. Ma l’anno scorso ci ha pensato la Lega a guidare la strategia del ripensamento: per maggio – salvo intoppi – Roberto Calderoli, ministro degli Affari regionali, ha promesso una nuova legge che farà tornare i cittadini alle urne anche per gli enti intermedi. Il Parlamento è al lavoro. Nel frattempo quasi tutti i partiti hanno cambiato idea e ripreso a difendere l’importanza delle Province. Persino gli stessi renziani di Italia Viva. ( al. car. )

