Gli Amici di Delfio fra gli alunni 

La mission degli “Amici di Delfio” continua. E anche quest’anno la borsa di studio dedicata a Delfio Dovetta, libraio piemontese che fino al 2012 ha gestito il Punto Einaudi idi Oristano, è stata successo. Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa questa volta si è vestita di un valore particolare: è stata dedicata a Michela Murgia, la scrittrice scomparsa un anno fa, da sempre grande amica Delfio. E così la traccia dell’elaborato ha toccato sia il tema tradizionale della borsa di studio ossia i libri e la lettura, sia quello dell’amicizia. Nei giorni scorsi al liceo De Castro si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza della storica prof di filosofia e anima dell’iniziativa Emanuela Fadda e della famiglia di Michela Murgia. Il primo premio è andato ad Andrea Pinna, della sezione A: mille euro come contributo per gli studi universitari; menzione speciale per gli elaborati di Elisabetta Crobu, corso B, e Alessia Piras, corso C. A tutti gli studenti sono stati consegnati libri: ovviamente il volume Caro Delfio, Leggende Olimpiche di Giampiero Vigorito, Dare la vita e Viaggio in Sardegna di Michela Murgia, I miei giorni alla libreria Morisaki di Satoshi Yagisawa, Grande terra sommersa di Alessandro De Roma. ( el.s. )

