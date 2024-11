Gli amici di Davide: «Sarai sempre il re della baia» 

Strazio che si aggiunge allo strazio. Per l’ultimo saluto a Davide Manca, il 41enne fuoristradista cagliaritano ritrovato morto giovedì mattina dopo che era disperso durante il nubifragio avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa nel versante siliquese di Monte Arcosu, bisogna attendere. I familiari si sono attivati per il funerale che non potrà però essere celebrato oggi. Potrebbe essere fissato per domani.

Il ricordo

Manca è stato travolto dalla furia dell’acqua insieme a enormi quantità di massi e detriti mentre era a bordo del fuoristrada. Chi era con lui in quei drammatici momenti ricorda: «Stavamo percorrendo una pista nella zona di Baracca Sassa con quattro fuoristrada», sono le parole di Giovanni Meloni, 34 anni, di Cagliari. «Davide, al volante della sua Jeep Wrangler, era l’ultimo della colonna. I primi tre sono riusciti a guadare il fiume. Davide, che viaggiava con un altro nostro amico, si è fermato. Anche noi abbiamo cercato di tornare indietro ma non ci siamo riusciti per via della corrente. L’amico che si trovava con Davide è uscito dall’auto riuscendo a mettersi in salvo, mentre il fuoristrada è stato trascinato dalla furia dell'acqua».

Le ricerche

Le operazioni per trovare il 41enne erano iniziate appena possibile. Sono state ritrovate parti dell’auto, a circa un chilometro e mezzo dal guado dove Davide ha perso i contatti con gli altri partecipanti all’escursione. Poi è stato recuperato un maglioncino. Le ricerche sono proseguite e giovedì mattina è stato trovato il corpo di Davide.

Il dolore

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa del giovane. Gli amici lo chiamavano Bimbo, ed era un esperto lupo di mare. Conosciuto soprattutto negli ambienti della vela di Marina Piccola e di tutta la Sardegna. È stato anche skipper di imbarcazioni di prestigio, tra le quali la barca di Massimo Cellino. Nella pagina Fb della Sailing Sardinia viene fatto un ritratto di Manca: «Era il re della baia. È, e sarà sempre, lui». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA