Gli “amici” che salvarono la festa 

Nel 2018 la Sagra del maialetto di Baunei ha rischiato di interrompere una storia lunga due lustri. L’associazione Ajosa si era ormai sciolta, le squadre di cacciatori del paese non erano più disponibili, ma c'erano loro, il gruppo di amici di una vita, quello con cui si condivide tutto, l’adolescenza, le scuole, la famiglia, le scelte. Il gruppo decide di proporsi come motore e forza organizzativa. Da quel giorno, tutti gli anni e con mesi di anticipo, mettono a disposizione tempo e passione per costruire l’evento (edizione 21) che il 26 luglio richiama fino a duemila turisti.

Passione

«Siamo una ventina di amici, ci conosciamo da sempre e abbiamo condiviso tutto. Il gruppo è cresciuto negli anni, soprattutto nella parte più giovane: i nostri figli. Anche loro ci aiutano molto volentieri in vari aspetti dell’organizzazione», spiegano. Ai figli si unisce anche qualche amico e il giorno della sagra si possono contare una trentina di bambini a cui vengono affidate delle mansioni: c’è chi si occupa di ritirare i vassoi e della raccolta differenziata, c’è chi igienizza i vassoi e chi accompagna i turisti ai tavoli, dando assistenza agli anziani o a chi ha qualche difficoltà. Nel giorno della festa “Gli amici della sagra” sono 120. Una macchina da guerra. Una parte dei bambini più grandi si occupa di fare promozione e volantinaggio nelle spiagge, nelle piazze o nei supermercati. Un lavoro che unisce diverse generazioni, dagli aiutanti più piccoli che quest’anno hanno compito sei anni, agli ultrasettantenni, in nome del paese e del divertimento. «Organizzare la sagra è molto faticoso, noi ci occupiamo delle cose più complicate, come il montaggio, smontaggio e le pulizie. Il gruppo sta tenendo perché siamo molto affiatati, c’è l’amicizia di una vita che ci lega, non ci ritroviamo solo per organizzare la sagra, c’è un rapporto profondo e lunghissimo dietro. E da qualche anno si è unito a noi anche il gruppo Pro Loco», racconta Massimo Monni, uno degli organizzatori.

Bollino blu

All’interno degli “Amici della sagra” ci sono tante persone impegnate e attive in prima persona per la crescita del paese, come alcuni amministratori comunali, l’ex sindaco e attuale Consigliere regionale Salvatore Corrias e l’attuale sindaco Stefano Monni. Tutti tornano ad essere semplicemente quei ragazzi che hanno sempre avuto a cuore Baunei, la storia e le tradizioni. «Noi, come amici, lo facciamo perché ci divertiamo. Siamo molto uniti, è questa la forza del gruppo – spiegano – e poi è un bel modo per stare insieme, per rendersi utili. Da quando l’anno scorso abbiamo ricevuto il prestigioso marchio “Sagra di qualità” Unpli siamo ancora più fieri e motivati». Il format della serata è ormai collaudato, una tonnellata di carne di maialetto, formaggio, vino a chilometro zero e musica: una catena di montaggio perfetta.

RIPRODUZIONE RISERVATA