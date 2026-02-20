Gli americani  ora al 49 per cento 

Un altro pezzo del Cagliari diventa di proprietà del gruppo di investitori americani. Si chiama “minoranza qualificata” e il passaggio di azioni da Floursid Group alla cordata staunitense è arrivato fino al 49 per cento. Tutto procede secondo gli accordi, dopo il precedente passaggio di quote dello scorso 2 febbraio. Se le cifre – mai smentite – sono esatte, gli investitori americani hanno messo sul piatto circa 65 milioni di euro dal momento del loro ingresso nel Cagliari, annunciato dal comunicato del 21 novembre 2025.

La nota

Sul sito del club, e via mail in redazione, la società ha annunciato il nuovo passo avanti della cordata guidata da Maurizio Fiori: “Cagliari Calcio rende noto che l’azionista di controllo Fluorsid Group ha perfezionato la cessione di un’ulteriore quota azionaria pari al 29% del capitale sociale a favore di un gruppo di investitori americani riconducibile a Maurizio Fiori e Prashant Gupta. A seguito del completamento dell’operazione, la partecipazione detenuta dai nuovi partner raggiunge il 49% del capitale sociale del Club, rafforzando la propria minoranza qualificata”. La società rossoblù, anche in inglese, fornisce altri dettagli sugli obiettivi: “L’operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo strategico intrapreso dalla Società e consolida una partnership fondata su una visione industriale condivisa. La collaborazione è orientata a sostenere il progetto del nuovo stadio e il rafforzamento strutturale, patrimoniale e organizzativo del Cagliari Calcio, in un quadro di piena continuità gestionale”.

Al timone dell’operazione Cagliari ci sono Maurizio Fiori, Managing director di Praxis Capital Management, fondo con sede a Chicago, e Cio di Argos Investment Management, con oltre 1 miliardo di dollari in gestione, e Prashant Gupta, imprenditore di successo nel mondo degli investimenti. (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA