Gli americani comprano casa al mare 

L’America è qui. Gli statunitensi carichi di dollari vanno a caccia di seconde case nell’Ogliastra che mette in vetrina immobili di pregio in contesti ambientali suggestivi. Gli americani sono tra gli stranieri che guardano con sempre maggior interesse alla terra della longevità per investimenti nel lungo-medio periodo, facendo le fortune dei venditori. Non sono gli unici. «È vero, gli americano cominciano ad affacciarsi, ma al momento sono soprattutto francesi e svizzeri a voler investire qui», dice Andrea Marci, tecnico di Tertenia, consigliere comunale con una lunga esperienza nel mercato immobiliare. Più o meno 2.500 euro al metro quadrato chiavi in mano, è la cifra intorno alla quale oscilla un’abitazione nella marina di Sarrala che piace sempre di più e dove sale la qualità dei servizi offerti.

Il mercato

Chi viene dall’estero e vuole comprare casa in Ogliastra sembra avere le idee chiare. Un’abitazione con superficie media di 70 metri quadrati con tendenza a salire. Una casa confortevole con giardino attorno e (possibilmente) vista mare. Nel nord Ogliastra tira parecchio Santa Maria Navarrese, etichettata come “gioiellino”, mentre Porto Frailis resta un evergreen. Cioè non passa mai di moda e piace per tutte le stagioni. «La curiosità degli americani - racconta Mauro Usai, titolare della Edil Costa Sarda, che opera nel settore delle costruzioni immobiliari da oltre venticinque anni - c’è e potrebbe essere una tendenza concreta per il futuro. Ma in generale stanno tornando gli stranieri che cercano immobili non solo dove trascorrere due, tre settimane durante l’estate, bensì soggiorni più lunghi». La Edil Costa Sarda costruisce anche a Santa Maria Navarrese e Lotzorai. Usai traccia l’identikit dell’acquirente tipo in Ogliastra: «Tendenzialmente over 60».

Problema urbanistico

Vincenzo Ammendola, titolare Ediltop, ha interessi a Tortolì e a Tertenia. «Abbiamo chiuso alcune operazioni con clienti inglesi, ma la maggior parte dei compromessi l’abbiamo definita con la clientela del nord Italia, nel 60 per cento dei casi, e il resto con acquirenti sardi».

La tipologia più in voga è il trivano. Ammendola lavora anche a Cardedu, centro che pure stuzzicherebbe l’interesse di potenziali acquirenti ma non ha lottizzazioni approvate: manca il Puc. «Se non hai una pianificaziona urbanistica non puoi fare offerte. A Tertenia, ad esempio, il Comune ha permesso delle lottizzazioni e di conseguenza è nato un mercato, occorre credere nelle seconde case».

