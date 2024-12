«Gli ambulatori straordinari? Promessi ma mai aperti» 

Gli ambulatori straordinari di continuità territoriale (Ascot) non sono stati aperti e non sono aumentate le ore al servizio di guardia medica per il rilascio di prescrizioni urgenti. La situazione sanitaria a Siliqua è drammatica: oltre 1.500 pazienti sono senza assistenza mentre all’unico medico di base presente, insediato solo un mese fa con un carico di mille pazienti, scade il contratto il 31 dicembre. A gennaio, se non gli verrà rinnovato il contratto, tutta la comunità potrebbe rimanere senza assistenza sanitaria. Una situazione preoccupante. Alfonso Perra 77 anni, è senza assistenza sanitaria da tempo. «Ho fatto una scorta di medicinali perché offro di alcune patologie importanti. Quando sono finite, sono andato in guardia medica per farmi prescrivere i medicinali ma mi è stato detto che non possono rilasciare ricette. Non so più che cosa fare, quando avrò bisogno dei medicinali mi rivolgerò ai carabinieri».

Anche il Comitato per il medico di base è in attesa di un riscontro dalla raccolta delle firme per chiedere l’assistenza sanitaria. «Nonostante le azioni dell’amministrazione e della minoranza - afferma la sindaca Francesca Atzori - e le firme raccolte dal Comitato per il medico di base, consegnate con la richiesta di attivazione immediata di Ascot e di un incontro all’assessorato alla Sanità, ancora non abbiamo ricevuto risposte». Sulla questione è intervenuta anche la minoranza con un’interrogazione chiedendo, in particolare, che sindaca e assessori informino i cittadini su eventuali novità. (a. cu.)

