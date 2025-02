Gli ambulatori privati convenzionati: «Più fondi per tagliare le liste d’attesa e nuovi stipendi ai medici di famiglia»  

I numeri sono così drammatici che quasi non fanno più notizia: aspettare più di un anno per una colonscopia – l’ultimo monitoraggio regionale dice in media 13 mesi, ma in alcuni casi si superano i 500 giorni – o per una risonanza magnetica all’addome è diventata la normalità in un’Isola dove la sanità è in perenne emergenza. E anche il settore delle strutture private accreditate, che fino a poco tempo fa rappresentava l’unico freno all’accrescimento delle liste d’attesa, è fermo: il budget assegnato dalla Regione per le prestazioni in convenzione è finito da settimane e serve una revisione degli stanziamenti.

L’incontro

Il mondo della sanità privata chiedeva da tempo di affrontare questi argomenti con Alessandra Todde e ieri, insieme all’assessore Armando Bartolazzi, la governatrice ha incontrato una quindicina di rappresentanti delle strutture accreditate di diverse specialità – radiologia, cardiologia, laboratori analisi e altre – proprio per parlare delle liste d’attesa e delle risorse destinate al loro contenimento.

Gli argomenti

Si parte da un dato: «Noi garantiamo il 65% delle prestazioni sanitarie, ma incidiamo solo per il 2,5% sulla spesa regionale complessiva», ricorda Paolo Deriu, presidente di Unione Sanità di Confapi e delegato della Uap – l’unione delle principali sigle nazionali degli ambulatori privati –, « e durante l’incontro abbiamo rappresentato alla presidente la situazione di precarietà che riguarda le prestazioni sanitarie da assicurare ai cittadini».

Lo squilibrio emerge dai numeri di questo settore della sanità, che appartiene ed è gestito da imprenditori privati ma eroga servizi pubblici fondamentali: nei bilanci delle aziende la quota di prestazioni pagate direttamente dai cittadini – e non dalle casse regionali – è in aumento. «Gli esami accreditati non sono sufficienti e i pazienti sono costretti a pagarli di persona: questo non è giusto», sottolinea Deriu.

Lavoro e retribuzione

Sul tavolo anche il discorso più ampio che riguarda la riassetto della sanità sarda. «Qualsiasi tipo di riforma non può essere fatto senza coinvolgere i medici di famiglia, che devono essere centrali nel sistema. Si deve cambiare: non possono avere in carico 1800 pazienti, devono essere al massimo 700. Solo così i cittadini possono essere seguiti adeguatamente e indirizzati verso gli esami specialistici che noi possiamo erogare in convenzione». C’è poi il tema delle retribuzioni: per uscire dalla deserto che circonda la sanità di base bisogna – è la tesi di Confapi – pagare di più i medici. Altrimenti le sedi periferiche – e non solo quelle – rimarranno scoperte. «Devono essere retribuiti come un’alta carica della magistratura o della politica. La loro importanza è assimilabile a queste figure, dunque», conclude Deriu, «ci deve essere un adeguamento degli stipendi».

RIPRODUZIONE RISERVATA