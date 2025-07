Gli ambulatori infermieristici ora sono una realtà 

Prosegue il piano di Asl 3 per potenziare la medicina di prossima territoriale e abbattere i disagi viari dei cittadini della Barbagia-Mandrolisai.E mentre prosegue l’iter per realizzare a Sorgono la base dell’elisoccorso Areus, il commissario della Asl 3 Angelo Zuccarelli annuncia per mercoledì 16 luglio l’apertura degli ambulatori infermieristici di assistenza primaria di Sorgono, Desulo e Aritzo.Nel documento diramato nelle scorse ore ai Comuni, e a doppia firma anche dei neo direttori, sanitario Pierluigi Bitti e amministrativo Paola Raspitzu, l’accento su un servizio capillare che coprirà i paesi per due giorni la settimana.

A Sorgono, l’apertura dell’ambulatorio ogni mercoledì (ore 9.00-13) Desulo e Aritzo (giovedì 10-13) con un accesso che avverrà senza prenotazione e varie prestazioni fra cui spiccano, fra i tanti: prelievi sangue, medicazione di ustioni e ferite, sedute di educazione a un corretto stile di vita. Ma anche rilevazione dei parametri vitali, terapia infusionale-sottocutanea-intramuscolare, rimozione dei punti di sutura.«Gli ambulatori infermieristici - si legge nella nota - verranno prossimamente aperti anche nei Distretti di Nuoro, Macomer e Siniscola, così come comunicato nell’ultima conferenza socio sanitaria territoriale».

