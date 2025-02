«Gli ambulanti andranno in via Sicilia» 

Doveva essere una sistemazione provvisoria. Da ormai 15 mesi il mercatino degli ambulanti del venerdì è stato trasferito tra via Romagna e via Londra. i titolari delle bancarelle chiedono di poter tornare in corso America: «Sono finiti i lavori per la pista ciclabile». Ma il sindaco Mario Puddu gela le loro aspettative: «Corso America, data la presenza dello spazio riservato alle bici (peraltro ancora non consegnato ufficialmente), non è più idoneo a ospitare il mercato. Stiamo lavorando per trasferire il bazar nell’area mercatale comunale di via Sicilia, che necessita di alcuni interventi di adeguamento come richiesto dal Vigili del fuoco, per i quali occorrono dei fondi che inseriremo nel bilancio e ancora qualche tempo per il completamento di iter e lavori».

La situazione

Nell’attesa la situazione non è facile non solo per gli ambulanti. Maurizio Mameli, titolare della cartoleria di corso America: «Per noi questa situazione è un grave danno. Abbiamo perso tutti i clienti fissi che portava il mercato rionale e anche quelli che venivano dagli altri paesi». Gli fa eco Sandro Atzori, titolare di un bar poco distante: «Il lavoro si è più che dimezzato, il traffico di clienti del venerdì mattina mi permetteva di pagare tante cose. Molte bancarelle ormai stanno scegliendo altre piazze, prima invece facevano a gara per venire ad Assemini. Noi esercenti fissi davamo anche un servizio: i bagni, un caffè caldo».

Via Londra

Per la maggior parte degli esercenti ambulanti trasferiti in via Londra, tranne poche eccezioni dovute alla felice postazione assegnata in piazza delle Regioni, è un lamento corale. Le criticità vanno dalla mancanza di servizi igienici, a marciapiedi e manto stradale inadeguati, spesso pieni di buche pericolose per clienti e lavoratori, fino alla lontananza dalle fermate del trasporto pubblico che consentivano all’utenza asseminese e dei Comuni vicini di recarsi al mercato con facilità. Afferma Susanna Vinciguerra che vende abbigliamento: «Attendiamo da oltre un anno, abbiamo firmato anche una petizione con la Confesercenti a giugno del ‘24 per tornare in corso America: non abbiamo avuto risposta. È assurdo lavorare senza poter neppure andare in bagno o rischiare di cadere per le buche». Concorda Pietro Paolo Pintus: «Le persone vengono qui perché ci conoscono, ma così non funziona». Così anche Virgilio Polidetti e Giuliano Casula insieme a Maria Assunta Casti: «Facciamo questo mercato da 40 anni: era una bella piazza, in questa sede invece (ma anche in quella di via Sicilia sperimentata prima), oltre al danno economico, viviamo tanti disagi».

La clientela

Carmela Pani che qui si reca da tanto tempo afferma: «Io abito vicino e per me risulta più comodo, però nel corso era tutto diverso: tanta gente, tante bancarelle e soprattutto servizi vicini, bagni, bar, altri negozi». Annuisce Marco Medda, presidente della Confesercenti: «La situazione attuale del mercato è illegittima: ci sono leggi molto stringenti. Il mercato deve tornare nella sua sede naturale: il nostro legale ha presentato una petizione, abbiamo cercato un’interlocuzione mesi fa, ma niente. Ci riproveremo, ma se la situazione non dovesse mutare ricorreremo alle vie legali: più lunghe e soprattutto onerose per il Comune che dovrà risarcire gli eventuali danni economici. Vorremmo invece una conciliazione proficua».

La polemica

E la politica? Alessandro Casula (Pd) della minoranza consiliare si schiera con i commercianti: «Il mercato è per qualsiasi centro urbano un luogo di commercio, ma anche di vita sociale: abbiamo richiesto con un’apposita interrogazione al sindaco le ragioni di questa situazione dal giugno scorso e nessuno ha mai risposto. Dispiace constatare il disagio dell’utenza che deve lavorare o fare lo slalom tra marciapiedi e buche in un’area lontana dai servizi minimi e che la vita democratica del Consiglio sia monca di una naturale interlocuzione con chi amministra».

