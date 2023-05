Gli ambientalisti: «Sgomenti» 

Da un lato gli ambientalisti, parti civili nel processo che si è appena concluso con un’assoluzione, «sgomenti» per la sentenza. Dall’altro i lavoratori che dopo quattordici anni, con la revoca del sequestro del bacino, vedono uno spiraglio per il rilancio dell’Eurallumina.

«Oltre il peggio ipotizzabile - commenta Angelo Cremone, esponente di Sardegna Pulita, parte civile nel processo - l’accusa, il Pm con tutta la mole di lavoro fatto, ha sbagliato su tutti i fronti? Ci sentiamo doppiamente vittime: vittime delle polveri rosse nocive finite nel nostro mare, nella nostra terra e nei nostri corpi, e vittime di una Giustizia che riteniamo non sia giusta. Aspettiamo le motivazioni della sentenza per poi poter agire nelle sedi opportune, anche europee». Anche Giacomo Mameli, della Confederazione sindacale sarda, era tra le parti civili. «Siamo sbalorditi - dice - certo le sentenze si rispettano e ora aspettiamo di conoscere le motivazioni. Ma ci siamo inventati tutto? Le polveri rosse e l’inquinamento della terra e dell’acqua, le intercettazioni prodotte, le relazioni fatte in questi anni di processo. Possibile che non resti niente di tutto questo? Il mio timore più grande adesso riguarda il futuro della discarica: cosa ne sarà di quell’area?».

Dopo la sentenza di assoluzione e la revoca del sequestro del bacino di Sa Foxi, i lavoratori sperano in un rilancio della fabbrica, ferma dal 2009 dopo la crisi mondiale dei metalli. «Una data storica questo 5 maggio che pone un punto preciso a livello giudiziario su una vicenda che è durata 14 anni - dice Antonello Pirotto, leader delle tute verdi Eurallumina - adesso la speranza è che il 16 maggio prossimo la conferenza dei servizi convocata dalla Regione deliberi finalmente per il Paur. Basta polemiche, spazio al lavoro e allo sviluppo». I sindacati pensano ai prossimi appuntamenti della vertenza Eurallumina. «Prendiamo atto della decisione - dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil della Sardegna Sud Occidentale, a proposito della sentenza di ieri - ora occorre procedere con le tappe necessarie per la ripartenza della fabbrica: approvazione Paur in vista della conferenza del 16, l’addendum e la decisione della Regione su come far arrivare il gas in Sardegna. Il fattore tempo non è una variabile secondaria».

