Gli ambientalisti rilanciano: stop alle bici  

Il Gruppo d’Intervento giuridico rilancia: «Abbiamo provveduto a invitare formalmente il Comune di Cagliari a dare immediata attuazione alle prescrizioni degli aggiornamenti dei piani di gestione delle zone che interessano la Sella del Diavolo, degradata da attività antropiche decisamente impattanti sui delicati habitat naturali». Tradotto: dagli ambientalisti arriva l’invito «formale» all’amministrazione a dare attuazione al divieto per le mountain bike di transitare sulla Sella del Diavolo dopo che l’assessorato regionale all’Ambiente ha aggiornato i piani di gestione dei siti natura. Il Comune, a cui spetta la gestione dei siti della rete Natura 2000, ha mostrato un atteggiamento più morbido, ipotizzando lo studio di percorsi di accesso sia alle bici che agli escursionisti a piedi. Ma secondo il Grig «il Comune di Cagliari è tenuto a dare immediata esecuzione alle disposizioni» della Regione. Secondo gli ambientalisti il passaggio delle mountain bike crea disturbo della fauna selvatica e ed è causa di danneggiamento di vegetazione, terreno e rocce. Per il Grig, quindi, lo stop alle mountan bike è la strada giusta: «Ora occorre dare esecuzione ai piani di gestione delle citate zone per evitare un peggioramento del degrado ambientale già certificato. Un eventuale piano degli accessi», come ipotizzato dal Comune, «sarà eventualmente predisposto in seguito».

RIPRODUZIONE RISERVATA