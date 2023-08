Gli ambientalisti: «Morte le palmette» 

«Le giovani palmette al Bastione sono morte». Non usa mezzi termini Valerio Piga, dell’associazione ambientalista “Difensori della natura”.

Tira nuovamente in ballo l’assessore al Verde pubblico, Giorgio Angius: «Sette mesi fa annunciava in pompa magna la piantumazione di quattro palme nane al Bastione, dicendo che l’intervento nella terrazza panoramica puntava a incrementare il verde in uno dei posti più suggestivi della città. Io e tanti cittadini avevamo sollevato forti dubbi sulla scelta di giovani palmette», prosegue Piga, «con la motivazione che avrebbero avuto enormi difficoltà ad attecchire. Alcuni esponenti della maggioranza ci avevano definiti “ignoranti in materia” ma ora, sette mesi dopo, le piantine sono ormai morte. Se ci avessero ascoltati prima, forse una soluzione più idonea si sarebbe potuta trovare, senza far spendere inutilmente soldi alla comunità». Poi rincara la dose: «Cagliari cambia, in peggio».

Dopo un sopralluogo ieri pomeriggio, l’assessore Angius, afferma: «Abbiamo verificato che due palme su quattro sono vegetanti, le altre due effettivamente sono a rischio. Sono sempre innaffiate, come d'altronde si può evincere dai rosmarini che le accompagnano e che stanno abbastanza bene. Saranno comunque tutte monitorate e seguite, auspicando che si riprendano anche le due a rischio». (ste. lap.)

RIPRODUZIONE RISERVATA