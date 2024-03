Gli ambientalisti e la Società botanica: «Via le griglie metalliche dagli alberi» 

Nuovo appello al Comune per liberare gli alberi del capoluogo dalle griglie di metallo o di cemento poste sulle aiuole. Stavolta a lanciare l’allarme è Valerio Piga, attivista del ramo sardo dell’associazione ambientalista “Difensori della natura”, noto in città per le sue battaglie per l'ambiente. «Sono oramai diversi mesi che rivolgo appelli e mando documenti dettagliati per segnalare la presenza di queste griglie che purtroppo rischiano di far morire i bellissimi alberi che ombreggiano piazza Repubblica, e non solo. Se si va avanti di questo passo e non vengono liberati, andranno inevitabilmente incontro a un destino nefasto. Si tratta di alberi storici, che quindi vanno assolutamente salvati, sarebbe bene che l’amministrazione comunale recepisca le raccomandazioni degli esperti in materia». Piga sostiene che fino ad oggi nulla è stato fatto al riguardo, «non solo non sono state accolte le raccomandazioni, ma non si sono ascoltate nemmeno le proteste di tanti residenti e delle associazioni ambientaliste locali. Spero vivamente che si ponga rimedio a questa lacuna, perlomeno per non far morire gli alberi imprigionati, sarebbe una grossa perdita per la città». L’attivista ambientalista, nel suo appello fa riferimento principalmente all’sos lanciato a novembre dai botanici della sezione sarda della Società botanica Italiana, rivolto a tutti i comuni dell’Isola, compreso quindi anche il capoluogo. Secondo gli esperti, infatti, le dimensioni delle griglie non sono adeguate alle esigenze delle radici degli alberi. «Laddove possibile, sarebbe opportuno che le aiuole vengano ampliate secondo le esigenze degli apparati radicali degli alberi», avevano detto nel loro appello.

