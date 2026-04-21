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Via Cimabue.
22 aprile 2026 alle 00:51

Gli alunni si trasformano in percussionisti 

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Bambini musicisti nella scuola di via Cimabue. Nei giorni scorsi i piccoli alunni si sono trasformati in percussionisti. Niente strumenti già confezionati però: i bimbi hanno utilizzato piatti e altri utensili da cucina, con la tecnica della body percussion. Un progetto che come hanno spiegato le insegnanti ha diversi scopi: «prima di tutto lo sviluppo del senso ritmico: attraverso l’esecuzione di semplici sequenze, i bambini interiorizzano il concetto di pulsazione ritmica». E poi «la coordinazione oculo-manuale e motorie: percuotere i piatti richiede precisione e controllo del movimento, l’ascolto e la collaborazione: suonare in gruppo favorisce l'ascolto reciproco e la capacità di interagire musicalmente». Fino a formare una piccola orchestra in tutta regola.

È solo uno dei tanti progetti portati avanti dall’istituto comprensivo "6-3” per favorire le relazioni e le competenze degli alunni. Nella scuola primaria di Stella di Mare ad esempio si è tornati indietro nella storia con gli alunni che si sono addentrati nel magico mondo dell’arte rupestre, dando vita a un laboratorio preistorico. Utilizzando vari materiali i bambini hanno riprodotto scene di caccia, animali e figure umane ispirate alle antiche pitture delle caverne. Un’attività che ha unito storia, arte e manualità, permettendo ai nostri alunni di imparare divertendosi e di esprimere tutta la loro fantasia. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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