Gli alunni scrivono ai bimbi ricoverati 

Una lettera per i bambini malati ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Brotzu a Cagliari.

A scriverla sono gli alunni e le alunne della scuola primaria di Via Mar Ligure, dell’istituto Comprensivo 6/3, che hanno partecipato ieri a un laboratorio tutto speciale. Con l’aiuto delle loro insegnanti hanno messo su un foglio le loro emozioni scrivendo ad altri bimbi come loro che però si trovano ricoverati in ospedale. Il laboratorio è stato preceduto dalla presentazione del bellissimo libro “Ti scrivo dal mio letto”, di Maude Nepveu-Villeneuve e Agathe Bray-Bourret.

Un libro speciale e commovente che attraverso lo scambio epistolare tra due compagni di classe, affronta il difficile tema delle malattie oncoematologiche in età pediatrica, con l’intento di sensibilizzare grandi e piccoli, e creare consapevolezza e solidarietà verso i bambini e le famiglie coinvolte. Sara Carta, consulente Gaby Books /Libreria Di Kevin, ha letto i brani del libro.

Le lettere scritte dagli alunni della primaria saranno poi consegnate ai bambini ricoverati nell’ospedale cagliaritano a cura dell’associazione bambini ospedalizzati Sardegna.

