Gli alunni piantano l’ulivo della pace nel giardino della scuola 

«C’era una volta un giardino dove ogni fiore era diverso e speciale, ma un giorno alcuni fiori scomparvero. Noi oggi lo ricordiamo piantando nuovi fiori, per non dimenticare mai quanto sia importante prendersi cura di tutti». Questa la frase scelta dagli studenti della primaria di Paluna San Lussorio - a Selargius - e riportata nel cartello accanto all’ulivo messo a dimora nel cortile della scuola per celebrare la Giornata della Memoria.

L’iniziativa, proposta dalle insegnanti del plesso scolastico, è stata accolta con entusiasmo dagli alunni che lunedì mattina hanno partecipato alla piantumazione. Studenti, docenti, insieme alla vicesindaca Gabriella Mameli e all’assessore all’Ambiente Gigi Gessa presenti all’iniziativa. Attorno all’ulivo con dedica sono state posizionate anche delle piccole pietre gialle che simboleggiano i “Crocus”, piante con i fiori gialli che iniziano a fiorire proprio nel periodo in cui si ricordano le vittime dell’Olocausto. «Un messaggio di pace, di vita e fratellanza lanciato dai più piccoli, per non dimenticare il passato e imparare dai nostri errori», il commento di Mameli e Gessa che hanno voluto fare i complimenti agli studenti e alle insegnanti a nome dell’amministrazione comunale.

