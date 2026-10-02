Gli alunni “millemiglia” dei paesi senza scuola 

A Goni la scuola non c’è più da dieci anni e per una ventina di bambini e ragazzi andare in classe significa mettersi in viaggio ogni mattina. Gli alunni dai tre ai quattordici anni raggiungono San Basilio, distante circa 15 chilometri: quasi mezz’ora di strada all’andata e altrettanta al ritorno. Una quotidianità che comincia già dalla scuola dell’infanzia e che, per le famiglie, significa organizzare orari e giornate attorno agli spostamenti.

Una vita in viaggio

«Per i bambini più piccoli è pesante: devono svegliarsi molto presto e la stanchezza poi si ripercuote anche sul rendimento scolastico», racconta Monica Melis, madre di tre figli di 17, 9 e 5 anni. Crescendo, agli impegni scolastici si aggiungono lo sport e altre attività, quasi sempre fuori dal paese, con nuovi viaggi da affrontare. Il Comune garantisce gratuitamente, cinque giorni alla settimana, lo scuolabus con autista e accompagnatrice. «È sicuramente una cosa positiva e sono bravissimi», sottolinea Melis, «ma per un bambino di tre anni non è sempre il massimo affrontare ogni giorno il viaggio senza la mamma». La mancanza della scuola in paese, sottolinea, ha inciso anche sulle scelte di alcune famiglie, che negli anni hanno lasciato Goni per avvicinarsi ai centri dotati di servizi scolastici.Il sindaco Riccardo Delussu chiede che il problema venga affrontato come una questione essenziale per il futuro della comunità. «Da dieci anni i bambini e i ragazzi di Goni, dai 3 ai 14 anni, sono costretti ogni giorno a spostarsi fino a San Basilio per poter frequentare le scuole. Una situazione che non può essere considerata normale».

Una soluzione da trovare

Il primo cittadino richiama i rischi legati agli spostamenti, alle condizioni del percorso e agli orari, ma anche il tempo sottratto «alla famiglia, allo studio, al gioco e alla vita sociale». Per Delussu occorre individuare una soluzione che consenta ai bambini di frequentare la scuola «in condizioni di sicurezza, dignità e rispetto dei loro diritti». «Il futuro di una comunità passa anche dalla possibilità di garantire ai suoi bambini servizi essenziali. La scuola è uno di questi e non può essere considerata un privilegio per pochi».

La mappa del territorio

Il caso di Goni è il più evidente di un sistema scolastico del Gerrei sempre più legato agli spostamenti tra paesi. San Basilio conserva infanzia, primaria e secondaria di primo grado. San Nicolò Gerrei è invece il principale punto di riferimento dell’Istituto comprensivo e ospita infanzia e secondaria di primo grado, frequentata anche da ragazzi dei centri vicini. Il trasporto scolastico è organizzato attraverso un sistema associato che coinvolge San Nicolò Gerrei (Comune capofila), Ballao , Villasalto e Armungia. Ballao, Villasalto e Armungia mantengono invece la scuola dell’infanzia e la primaria, mentre Sant’Andrea Frius mantiene primaria e secondaria statali, con l’infanzia paritaria.

Patrimonio da difendere

In questo quadro Silius prova invece a difendere l’intera filiera scolastica rimasta nel paese. La Giunta ha chiesto alla Città Metropolitana di Cagliari il mantenimento integrale della rete per il 2027/2028: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, oltre al punto del Cpia Karalis e alla sede staccata del corso serale dell’Iis Einaudi di Senorbì. I numeri mostrano quanto sia sottile l’equilibrio. All’infanzia ci sono otto bambini, con la possibilità di aumentare la frequenza attraverso l’ingresso dei più piccoli; 23 sono gli alunni della primaria, dove è presente una pluriclasse, e altri 23 frequentano le medie, distribuiti nelle tre classi in 9, 7 e 7. A questi si aggiungono gli adulti del Cpia e gli iscritti al corso serale dell’Einaudi. La verticalizzazione tra Cpia e istituto superiore ha portato 17 studenti al diploma nell’anno scolastico 2024/2025 e oggi sono attive la terza e la quarta dell’indirizzo sociosanitario.

Il crollo dei residenti

Il Comune di Silius lega la difesa della scuola allo spopolamento: in meno di 15 anni la popolazione è passata da oltre 1.300 a meno di mille residenti. Ridurre i servizi scolastici nei piccoli centri montani significa rendere i paesi ancora meno attrattivi per le famiglie. È lo stesso nodo che a Goni è già diventato realtà. Nel Gerrei il diritto allo studio passa così sempre più spesso da scuolabus, convenzioni e servizi condivisi tra Comuni.

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