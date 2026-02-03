Gli alunni inventano la nuova maschera di Pirri: sarà realizzata per la kermesse del 15 febbraio 

“Su Carrasciali Pirresu” è il titolo del carnevale di Pirri, con una serie di eventi in programma sino al 22 febbraio. Ma, per quest’anno, c’è un’iniziativa particolare: quella della realizzazione di una maschera dedicata, che è stata scelta fra le proposte presentate dai bambini.

L’associazione “Il Crogiuolo”, che organizza la manifestazione col contributo dell’assessorato alle attività produttive del Comune di Cagliari e il patrocinio della Municipalità di Pirri, ha indetto un concorso con le scuole: la classe vincitrice è la V A della primaria di via Enrico Toti, insegnante Manuela Tatti.

Il premio personale assegnato pari merito ai lavori di Noemi Mereu, per la maschera del diavolo, e di Carlotta Floris che ha unito i sette quartieri di Pirri come sette sorelle. Il laboratorio per realizzare i progetti vincitori inizierà venerdì per concludersi entro la sfilata del 15 (partenza alle 10.30 al parco dell’Ex Vetreria).

«Il nostro modo di concepire il carnevale è un quadro storico e culturale, con l’identità del territorio al centro», dice Rita Atzeri, presidente dell’associazione “Il Crogiuolo”. «Speriamo che la maschera ideata dai bambini diventi negli anni protagonista della tradizione».

