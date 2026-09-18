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Uta.
19 settembre 2026 alle 00:25

Gli alunni in campo per la raccolta solidale di libri e quaderni 

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Gli alunni di tutte delle scuole di Uta protagonisti di una raccolta solidale di materiale scolastico. Una iniziativa organizzata da Cittadinanzattiva Sardegna Odv Ets con il patrocinio gratuito del Comune e della Regione. Il progetto è partito lunedì e durerà fino al 4 ottobre, giorni durante i quali sarà possibile acquistare o consegnare materiale scolastico in due attività commerciali del paese, “Cartolibreria” e “Cartoleria Cartolando”.

L'obiettivo dell’iniziativa è raccogliere quaderni, penne, zaini e tutto il materiale necessario per il rientro a scuola. A questa iniziativa si affianca un ulteriore appuntamento martedì prossimo, dalle 9 alle 12, in occasione del mercatino cittadino, un gazebo dedicato alla raccolta di materiale scolastico nuovo e usato anche questo patrocinato gratuitamente dal Comune. «Portare a Uta la nostra raccolta solidale di materiale scolastico è per noi un traguardo importante», dice Carlo Veglio, referente progetti per Cittadinanzattiva Sardegna. «Da anni lavoriamo per garantire a tutte le famiglie la possibilità di affrontare l'anno scolastico con serenità. Ci auguriamo che questa prima edizione a Uta sia solo l’inizio di un percorso duraturo di solidarietà sul territorio». Soddisfatti il sindaco Paolo Angioni e l’assessora Carla Scalas, quest’ultima promotrice dell’iniziativa: «Abbiamo aderito perché in questo modo la comunità fa rete. Abbiamo dato il patrocinio gratuito come Comune anche per far passare il messaggio ai ragazzi: la solidarietà verso chi ha più bisogno».

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