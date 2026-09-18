Gli alunni in campo per la raccolta solidale di libri e quaderni 

Gli alunni di tutte delle scuole di Uta protagonisti di una raccolta solidale di materiale scolastico. Una iniziativa organizzata da Cittadinanzattiva Sardegna Odv Ets con il patrocinio gratuito del Comune e della Regione. Il progetto è partito lunedì e durerà fino al 4 ottobre, giorni durante i quali sarà possibile acquistare o consegnare materiale scolastico in due attività commerciali del paese, “Cartolibreria” e “Cartoleria Cartolando”.

L'obiettivo dell’iniziativa è raccogliere quaderni, penne, zaini e tutto il materiale necessario per il rientro a scuola. A questa iniziativa si affianca un ulteriore appuntamento martedì prossimo, dalle 9 alle 12, in occasione del mercatino cittadino, un gazebo dedicato alla raccolta di materiale scolastico nuovo e usato anche questo patrocinato gratuitamente dal Comune. «Portare a Uta la nostra raccolta solidale di materiale scolastico è per noi un traguardo importante», dice Carlo Veglio, referente progetti per Cittadinanzattiva Sardegna. «Da anni lavoriamo per garantire a tutte le famiglie la possibilità di affrontare l'anno scolastico con serenità. Ci auguriamo che questa prima edizione a Uta sia solo l’inizio di un percorso duraturo di solidarietà sul territorio». Soddisfatti il sindaco Paolo Angioni e l’assessora Carla Scalas, quest’ultima promotrice dell’iniziativa: «Abbiamo aderito perché in questo modo la comunità fa rete. Abbiamo dato il patrocinio gratuito come Comune anche per far passare il messaggio ai ragazzi: la solidarietà verso chi ha più bisogno».

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