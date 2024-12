Gli alunni giardinieri piantano gli alberi 

Da ieri nella scuola dell’infanzia di via Laconi a Sestu il giardino è un po’ più ricco. Sono infatti arrivati un fico, due susine e due cachi. A piantarli, gli operatori di Avr, da un’iniziativa del Comune e dell’associazione Ambiente e/è Vita Sardegna.

«Dopo il successo della Giornata dell’albero, tenutasi poche settimane fa a Casa Ofelia, abbiamo deciso di replicare nelle scuole, portando gli alberi nei loro cortili», spiega l’assessora al Verde Roberta Argiolas, «dopo quella di via Laconi toccherà a via Verdi e via Galilei». Come racconta la presidente di Ambiente e/è Vita, Stefania Taccori, «anche a Sestu molti bambini non sanno tanto della natura, così possono imparare e sono entusiasti». Saranno proprio i bambini infatti a prendersi cura delle piante. Per loro, tra lo spettacolo della maga Magica Stefy e la lezione dei Barracelli su come prevenire gli incendi, fino al momento di piantare gli alberi, è stata una mattina di festa.

