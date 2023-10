Gli alunni fanno lezione sul tatami 

Una settantina di bambini e bambine della scuola primaria di Villa Sant’Antonio parteciperanno martedì 24 all’iniziativa didattica che fa parte del progetto “Tutti insieme a scuola di Judo”. Vi prenderanno parte gli alunni dell’istituto Comprensivo di Ales, e quindi residenti a Asuni, Assolo, Nureci, Mogorella, Ruinas, Senis e Villa Sant’Antonio. L’iniziativa è promossa con la collaborazione del maestro di Judo cintura nera quarto dan Tonino Deligia, consigliere provinciale del Coni di Oristano con delega della Federazione italiana judo e arti marziali Fijlkam. «L’obiettivo, e per questo ringrazio la scuola - afferma Deligia - è quello di far conoscere uno sport olimpico attraverso alcune attività propedeutiche dove i piccoli saranno coinvolti in maniera attiva. Il tutto si svolgerà sul tatami allestito nella palestra scolastica». ( s. c. )

