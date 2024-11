Gli alunni e la mostra dei “quadri viventi” 

Gli alunni della scuola di via Vico si mettono in mostra. E lo fanno nel vero senso della parola. L’iniziativa è delle classi quinte della primaria che hanno organizzato una esposizione vivente nelle principali piazze della città.

Si comincia mercoledì in piazza Sant’Elena dalle 10, poi sempre in piazza Sant’Elena e in piazza Santa Maria il 27 novembre e ancora il 4 e il 16 dicembre nella piazza degli Aranci a fianco al Comune e in piazza Sacro Cuore sempre dalle 10.

In queste giornate, i quadri più famosi del mondo, prenderanno vita, negli abiti e nelle parole dei bambini.«Il percorso svolto in questi anni» hanno spiegato i docenti in una nota, «ha permesso di far “vedere” l’arte ai bambini con occhi diversi, diventando per loro un mezzo comunicativo dove le immagini racchiuse in una cornice diventano l’espressione di un preciso stato d’animo». Da qui si è avuto modo «di parlare delle idee, di come si strutturano, di come si elaborano, delle decisioni da prendere per realizzare una mostra vivente, con la selezione dei quadri, la lettura dei dettagli, la loro personificazione, attraverso la scelta degli abiti, degli accessori e la loro drammatizzazione. Tutto questo è stato utile per far avvicinare gli alunni all’arte e far conoscere le grandi opere attraverso il gioco e la trasformazione, per diventare loro dei veri quadri viventi».

