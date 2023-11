Gli alunni diventano giardinieri: più verde nelle scuole 

Nuovi alberi nei cortili delle scuole. Così Quartu celebra la festa degli alberi, coinvolgendo 918 bimbi di dieci istituti per tutta la settimana. Ieri la prima tappa del tour educativo sulla natura nelle scuole di via Allegri, via Vico e via Beethoven. «Quest’anno abbiamo scelto una formula itinerante in grado di garantire la maggior partecipazione possibile da parte degli istituti scolastici quartesi», commenta l’assessora all’Istruzione Cinzia Carta, promotrice dell’iniziativa. «La risposta è stata lusinghiera, con un’adesione convinta che ha visto nella prima giornata la partecipazione di più di 400 bambini insieme ai loro insegnanti in una mattinata all’insegna dell’ecologia e dell’ambiente. La formula è quella del coinvolgimento dei piccoli in attività pratiche di piantumazione attraverso il personale specializzato dell’Agris, che in ogni scuola metterà a dimora tre piante da frutto, spiegando ai bambini il valore di un gesto semplice ma importante che rappresenta la speranza per un futuro migliore all’insegna dell’ecosostenibilità».

Presenti anche i gazebo di Coldiretti che faranno conoscere la qualità dei prodotti a chilometro zero. Oggi si prosegue nelle scuole di via Prati e via Foscolo, giovedì in via Bonn e via Tiziano, venerdì in via dei Cicloni e via Is Pardinas, e infine sabato in via Bach. (f. l.)

