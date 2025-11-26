Gli alunni disabili restano a piedi 

Dopo le rassicurazioni arriva la doccia gelata. Se all’indomani della denuncia pubblicata su L’Unione Sarda, l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru aveva promesso una ripresa immediata del servizio di trasporto per gli alunni disabili che necessitano di cure durante l’orario scolastico, ieri in Consiglio comunale è arrivata la conferma della sospensione.

La storia

Il caso era esploso a settembre, quando una mamma (diventata voce anche di altre famiglie) aveva denunciato l’interruzione improvvisa di un servizio che fino allo scorso anno «veniva regolarmente garantito». Dopo il clamore, il Comune aveva tentato una riattivazione d’emergenza, ma secondo la donna «senza le necessarie condizioni: senza il seggiolino per bambini di altezza inferiore al metro e 50, su una macchina non omologata per il trasporto dei disabili». Un’opzione che aveva fatto crescere ulteriormente la preoccupazione. A portare la vicenda in Aula è stata un’interpellanza della minoranza, prima firmataria la capogruppo di Alternativa sarda, Maria Obinu. Nel suo intervento l’esponente di opposizione ha ripercorso la cronologia del caso, sottolineando le mancanze dell’Amministrazione. E ha ricordato anche la lettera firmata dalle assistenti sociali «in cui si denunciava l’eccessiva ingerenza dell’assessora nella gestione dei casi dei servizi sociali». Su questo passaggio, però, Murru ha scelto il silenzio.

La replica

Sul cuore della vicenda, invece, non ha portato consolazioni. «Il servizio è stato interrotto qualche giorno fa - ha ammesso, precisando che - in Comune sapevano che la situazione poteva precipitare da un momento all’altro». Poi il colpo più duro: «Il Plus non sarà in grado di garantire il servizio perché non ha abbastanza fondi da destinare. Si tratta di un servizio gestito da volontari, non da persone specializzate». Una frase che ha chiarito che la soluzione non è dietro l’angolo. L’esponente dell’Esecutivo ha comunque promesso un intervento tampone: «Se si vuole dare un servizio completo, che sia all’altezza della situazione, bisogna spendere tanti soldi. Come sempre, assieme al sindaco, ci siamo subito messi al lavoro per trovare una soluzione che sarà temporanea. Gli uffici comunque stanno già lavorando al capitolato». Sui tempi non si sbilancia: «Riusciremo a risolvere il problema, ma non nel giro di poco».

E intanto la mamma che per prima aveva denunciato il caso non nasconde la delusione. «Quando l’assessora ha detto che il servizio sarebbe ripartito immediatamente ci ho sperato. È vero che gli uffici mi hanno richiamata, ma non sono state garantite condizioni di sicurezza adeguate». E sulle promesse di disponibilità aggiunge: «L’assessora aveva invitato chi si trovasse in difficoltà a rivolgersi anche a lei direttamente – spiega – Ma dopo la risposta iniziale via mail, non c’è stato alcun seguito». Nel frattempo il servizio è fermo e le famiglie sono sole con il loro carico di difficoltà.

