«Gli alunni devono frequentare una scuola sicura» 

Non è ancora chiaro quando gli alunni delle scuole di piazza Is Argiolas potranno tornare in classe: dopo la chiusura imposta venerdì dalla dirigente scolastica in seguito al sopralluogo dei vigili del fuoco, il Comune è in attesa della relazione sulla prove statiche eseguite ieri mattina nell’edificio.

La chiusura della scuola che fa parte dell’Istituto comprensivo di Pula, diventa un caso politico. Dai banchi della minoranza, la consigliera Roberta Loi ricorda come il suo gruppo sia ancora in attesa di tutti i documenti sui lavori condotti a scuola richiesti ad ottobre con un accesso agli atti: «Siamo molto preoccupati per quanto è accaduto, le famiglie hanno diritto di sapere se l’edificio è sicuro e quando i propri figli potranno tornare a scuola. Dalla sindaca è arrivata una mezza verità: la relazione dei vigili del fuoco dice sì che le fessure segnalate nei solai non rivelano meccanismi di dissesto in atto, ma raccomandano valutazioni più approfondite da parte di tecnici qualificati per preservare la struttura e garantire la massima sicurezza. Continueremo a vigilare sulle condizioni della scuola, per garantire agli alunni il diritto di seguire lezioni in aule sicure».

La sindaca, Concetta Spada, spiega che oggi alle 13 incontrerà i genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano la scuola chiusa da quattro giorni: «Le prove statiche condotte hanno dimostrato che le fessure nei solai sono soltanto un problema estetico e non ci sono rischi, nelle prossime ore decideremo quando riaprire l’istituto, dove finalmente sarà riaperta anche la mensa». (i. m.)

