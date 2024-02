Gli alunni dello Scientifico vincono torneo di matematica 

Primi al torneo regionale di matematica. Con indosso la casacca del liceo scientifico di Tortolì, magnifici sette della squadra “Gli ogliastrini” hanno trionfato nella gara “Do you play Mathematics?” organizzata dal dipartimento di Matematica dell’Università di Cagliari in occasione delle Giornata internazionale per le donne nella scienza. I protagonisti dell’evento sono stati Elena Ghiani, Assunta Lotto, Laura Nulchis, Leonardo Schirru, Elena Loddo, Lorenzo Fanni e Giovanni Loi. La competizione ha visto sfidarsi otto squadre da varie scuole della Sardegna sulla conoscenza del libro “La scienza delle donne”, di Maria Rosa Pantè, un saggio sulle matematiche di tutti i tempi, da Ipazia a Maryam Mirzakhani. La gara è stata strutturata in quattro fasi, tutte diverse tra loro, e gli studenti dell’Iti di Tortolì, diretto da Basilio Drago, si sono divertiti nel rispondere con tempismo a domande su date, eventi, luoghi, ritratti e fotografie delle matematiche descritte nel libro. Che il livello di preparazione di tutte le squadre fosse buono, come pure lo spirito competitivo, è emerso nella terza manche, in cui si sono confrontate nella ricostruzione di una linea del tempo: senza nessun errore tutte le squadre del girone degli ogliastrini sono riuscite a piazzare in una sequenza cronologica molto stretta gli eventi a loro attribuiti, ottenendo un ex aequo. (ro. se.)

