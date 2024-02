Gli alunni delle scuole medie schierati contro il bullismo 

Gli alunni delle Medie di Triei si schierano contro il bullismo. Lo hanno ribadito esprimendo le proprie riflessioni, con disegni e pensieri affissi sui muri della scuola, attraverso la loro musica e ballando tutti insieme, fino a rappresentare un grande abbraccio collettivo che ha rallegrato ed emozionato al termine di un confronto su un tema importante e delicato che si è tenuto venerdì mattina all’esterno del caseggiato di viale Europa.

L’amministrazione comunale, guidata da Anna Assunta Chironi, ha voluto sostenere l’iniziativa della scuola e dei ragazzi posizionando una panchina gialla nel cortile della scuola. «Vorremmo divenisse un punto di incontro e di aggregazione per squarciare il velo di indifferenza sul fenomeno del bullismo», hanno detto gli amministratori. Che agli studenti hanno consegnato un messaggio di Harvey Fierstein, attore e sceneggiatore americano che ha raccontato di essere stato la vittima preferita dei bulli perché vestiva strano, era dislessico e molto timido. «Non siate vittime di bullismo in silenzio. Non permettete che facciano di voi delle vittime. Non accettate la definizione di nessuno sulla vostra vita, definite voi stessi», sono state le parole che l’amministrazione ha preso in prestito da Fierstein per sostenere l’iniziativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA