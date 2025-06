Gli alunni delle quinte della “Giovanni Lilliu” nominati ambasciatori della Fondazione Avsi 

“Un cuore grande come il mondo”: da quindici anni la scuola Giovanni Lilliu coltiva la solidarietà. E proprio ieri gli alunni delle quinte di via Caboni e via Garavetti sono stati nominati “Ambasciatori Avsi”, un riconoscimento per aver aiutato chi ha più bisogno. La spilla di ambasciatore è stata donata da Antonio Masuri, operatore in Kenia.

Nato su proposta di un gruppo di insegnanti, il progetto ha preso avvio quindici anni fa con l’obiettivo di sostenere a distanza alcuni bambini della baraccopoli di Kibera, alla periferia di Nairobi (Kenya), in collaborazione con l’organizzazione non governativa Avsi. «Tutti i bambini hanno bisogno di adulti che si prendano cura del loro presente», sottolineano gli insegnanti, «perché solo attraverso la relazione educativa possono costruire il proprio futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA