Gli alunni della scuola Rodari campioni di inclusione 

Vince la scuola ma soprattutto vince l’inclusione. È la motivazione del premio assegnato dall’EiSi, Ente Italiano Sport Inclusivo, all’Istituto Comprensivo Gramsci Rodari di via Dante a Sestu: la prima scuola in Sardegna ad aver partecipato ai Giochi della Gioventù, a Roma lo scorso maggio, nella disciplina del baskin, allo Stadio Olimpico. Una versione del basket dove giocano insieme persone con una disabilità e senza una disabilità.

Un ricordo che resterà sempre per i ragazzi, e per i docenti, Gloria Atzori e Antonio Frau. Alla scuola è andato in premio un’attrezzatura completa per il basket, ed un attestato. Presente anche la dirigente Alessandra Patti. L’iniziativa è parte di Scuola Attiva, un progetto della società pubblica dello Stato Sport e Salute Spa. La cerimonia si è tenuta ieri, tra gli applausi e gli abbracci dei ragazzi entusiasti, durante la Settimana dello Sport Inclusivo.A consegnare il premio c’erano Stefano Esu, coordinatore regionale di Sport e Salute Spa, Antonio Murgia, coordinatore regionale dell’Ufficio Scolastico per l'Educazione fisica, e Simone Carmelita, delegato regionale dell’EiSi, referente per il baskin. «I miei complimenti sono per tutti voi, per lo spirito sportivo, la capacità di costruire un lavoro lasciando spazio anche a chi ha bisogno di attenzioni speciali», ha detto Esu.(g.l.p.)

