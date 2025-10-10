VaiOnline
Sestu.
11 ottobre 2025 alle 00:20

Gli alunni della scuola Rodari campioni di inclusione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Vince la scuola ma soprattutto vince l’inclusione. È la motivazione del premio assegnato dall’EiSi, Ente Italiano Sport Inclusivo, all’Istituto Comprensivo Gramsci Rodari di via Dante a Sestu: la prima scuola in Sardegna ad aver partecipato ai Giochi della Gioventù, a Roma lo scorso maggio, nella disciplina del baskin, allo Stadio Olimpico. Una versione del basket dove giocano insieme persone con una disabilità e senza una disabilità.

Un ricordo che resterà sempre per i ragazzi, e per i docenti, Gloria Atzori e Antonio Frau. Alla scuola è andato in premio un’attrezzatura completa per il basket, ed un attestato. Presente anche la dirigente Alessandra Patti. L’iniziativa è parte di Scuola Attiva, un progetto della società pubblica dello Stato Sport e Salute Spa. La cerimonia si è tenuta ieri, tra gli applausi e gli abbracci dei ragazzi entusiasti, durante la Settimana dello Sport Inclusivo.A consegnare il premio c’erano Stefano Esu, coordinatore regionale di Sport e Salute Spa, Antonio Murgia, coordinatore regionale dell’Ufficio Scolastico per l'Educazione fisica, e Simone Carmelita, delegato regionale dell’EiSi, referente per il baskin. «I miei complimenti sono per tutti voi, per lo spirito sportivo, la capacità di costruire un lavoro lasciando spazio anche a chi ha bisogno di attenzioni speciali», ha detto Esu.(g.l.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Il ritorno dei palestinesi a Gaza E Tel Aviv attende i suoi ostaggi

Nella Striscia è scattata la tregua, arretra l’esercito israeliano Tra Hamas e Netanyahu ancora scambi di messaggi infuocati 
L’operazione

Narcotraffico nell’Isola, spuntano i pentiti: crolla il muro di omertà

Una parte dei presunti boss della droga avrebbe già iniziato a parlare con la Dda 
Francesco Pinna
regione

Todde-Zedda, un vertice accelera il rimpasto

Il presidente dei Progressisti incontra la governatrice: sul tavolo il caso Satta 
Roberto Murgia
Garlasco

«Verificare i conti delle gemelle Cappa»

La Finanza chiese di fare indagini bancarie: spariti i nomi delle cugine di Chiara Poggi  