Gli alunni della scuola Deledda campioni di sicurezza stradale 

La classe seconda C della scuola secondaria di primo grado “Grazia Deledda” di Oristano ha vinto il primo premio nella categoria “Scuola media” nella seconda edizione del concorso regionale “A spasso in sicurezza”. All’iniziativa, bandita dalla Polizia di Stato-Polizia stradale del Compartimento Sardegna, hanno partecipato scuole di ogni ordine e grado, da tutta la Sardegna. La premiazione si è tenuta lunedì alla Fiera di Cagliari. La classe seconda C del “Deledda”, composta da 22 alunni, ha presentato il lavoro “Sicurezza stradale in versi”, un piccolo opuscolo ricco di riflessioni con poesie, disegni e vignette dedicate al tema della sicurezza sulle strade. «I ragazzi hanno lavorato con tanto impegno e entusiasmo, e creatività – commenta la coordinatrice del progetto, la docente Liliana Contini – Abbiamo vinto il premio perché il nostro giornalino rispecchia i criteri richiesti: originalità dell’elaborato, coinvolgimento dei ragazzi nella realizzazione e importanza nel dare un messaggio giusto, tenendo comportamenti corretti». Oltre alla targa e all’attestato di partecipazione, la classe è stata premiata anche con un computer da poter utilizzare nell’attività scolastica, ma non solo. «Ci hanno comunicato – conclude Contini – che il nostro giornalino verrà utilizzato come veicolo di divulgazione tra i giovani per la sicurezza stradale». ( g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA