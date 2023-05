Gli alunni della 5A campioni di matematica 

Gioco, ma anche impegno, sfida, e una buona dose di spirito di gruppo. Sono gli ingredienti del Rally matematico transalpino, che quest’anno ha visto protagonisti i piccoli alunni della 5 A del plesso di Santu Nicola, dell’Istituito comprensivo 2 di Selargius.

La classe della scuola primaria selargina è stata infatti premiata alcuni giorni fa nel post competizione regionale svolta nel circolo didattico 2 di Assemini. Di fatto un confronto fra classi, messe alla prova con la risoluzione di problemi di matematica e l’obiettivo finale di arrivare insieme alla soluzione. «Come rappresentante dei genitori ringrazio infinitamente la dirigente scolastica Claudia Aroni, e la professoressa referente Cinzia Utzeri», commenta soddisfatta Loredana Laconi, mamma di uno degli alunni della classe premiata. Ringraziamento che si allarga anche all’insegnante di matematica Florinda Picciau, «per la dedizione e l'impegno che ha portato i nostri figli a raggiungere non solo questo risultato ma anche posizioni elevate nei Giochi matematici del Mediterraneo. Ma soprattutto grazie ai nostri ventitré piccoli matematici che ci hanno fatto esplodere il cuore dalla gioia, per aver studiato proficuamente ed anche per aver lavorato con forte senso di squadra».

Proprio a marzo l’Istituto comprensivo 2 aveva raggiunto il record di medaglie nei Giochi matematici del Mediterraneo: nove in tutto quelle conquistate da altrettanti studenti delle Elementari e delle Medie.

