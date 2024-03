Gli alunni del paese ospitati a Serdiana 

Si avvicina il rientro a scuola per gli alunni di Soleminis da martedì scorso a casa per l’inagibilità dei due plessi scolastici del paese. Oggi iniziano i lavori per allestire le aule della scuola primaria di Serdiana che accoglieranno i 111 alunni di Soleminis. Disposta una nuova distribuzione degli spazi: il piano terra sarà occupato dagli alunni di Serdiana, mentre bambini e ragazzi di Soleminis saranno ospitati al primo piano. In via di definizione anche il servizio scuolabus messo a disposizione dal Comune di Soleminis per il trasporto degli alunni. Il trasferimento a Serdiana, garantirà il tempo prolungato, il servizio mensa e tutte le altre attività scolastiche. Le scuole di Soleminis rimarranno chiuse fino alla fine dell’anno scolastico. Da settembre dovrebbe tornare a disposizione la scuola primaria, più lunghi invece i tempi per la ristrutturazione delle scuole medie di via Sirios. (c. z.)

