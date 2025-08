Gli alunni del Cima ai deputati: «Fermate la guerra a Gaza» 

Un appello degli alunni delle scuole medie cittadine “Antonio Cima” (dell'istituto comprensivo statale Santa Caterina) rivolto alla politica, per impegnarsi a fermare la guerra a Gaza, è stato letto in Aula dalla deputata del Pd Laura Boldrini. I ragazzi si rivolgono ai deputati: «Vi scriviamo per esprimere la nostra tristezza per quanto sta accadendo alle popolazioni colpite dalle guerre. In particolare, ascoltiamo le urla di dolore degli abitanti di Gaza». Poi raccontano di aver studiato «l’educazione civica, la storia, la geografia», le principali istituzioni politiche come «l'Unione europea e l'Onu» e aggiungono: «Tutto ciò che stiamo imparando viene smentito, negato da quanto sta succedendo nei Paesi a noi vicini. Ci sentiamo confusi, impotenti, smarriti». E concludono: «A scuola abbiamo riflettuto molto: è disumano vedere che stanno lasciando morire di stenti tanti esseri umani. I 27 Stati dell’Ue possono dare un grandissimo contributo alla soluzione di questo dramma e salvare la vita a tante persone. Cosa studieremo tra dieci anni sui libri di storia: che non abbiamo mosso un dito per fermare i massacri di migliaia di bambini? Che non ci siamo impegnati fino in fondo per applicare i principi e i valori di giustizia, pace e solidarietà su cui si fonda la società europea?».

RIPRODUZIONE RISERVATA