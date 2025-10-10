Gli alunni cantano con i genitori 

All’istituto scolastico “Caria” di Macomer è nato un coro, formato perlopiù da ragazzi, anche da insegnanti e genitori, guidati dalla maestra Barbara Cossu. «Il coro della scuola - dice il dirigente Sergio Masia, artefice principale dell’iniziativa - è una bellissima esperienza che caratterizza ancora di più la scelta dell’istituto verso le discipline musicali». Spiega Barbara Cossu: «Oltre ad alunni e insegnanti, sono coinvolti anche i genitori dei ragazzi, in un progetto di continuità. Dopo le difficoltà iniziali, c’è stato il vero approccio al canto corale, che entusiasma i ragazzi e gli adulti, stiamo ricevendo diverse adesioni. Un progetto importante, per il quale dobbiamo ringraziare la sensibilità del dirigente scolastico, che crede fortemente in questo progetto». Previsto il potenziamento delle competenze musicali, anche per contrastare dispersione scolastica e bullismo. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA