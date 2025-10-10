VaiOnline
Macomer
11 ottobre 2025 alle 00:18

Gli alunni cantano con i genitori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

All’istituto scolastico “Caria” di Macomer è nato un coro, formato perlopiù da ragazzi, anche da insegnanti e genitori, guidati dalla maestra Barbara Cossu. «Il coro della scuola - dice il dirigente Sergio Masia, artefice principale dell’iniziativa - è una bellissima esperienza che caratterizza ancora di più la scelta dell’istituto verso le discipline musicali». Spiega Barbara Cossu: «Oltre ad alunni e insegnanti, sono coinvolti anche i genitori dei ragazzi, in un progetto di continuità. Dopo le difficoltà iniziali, c’è stato il vero approccio al canto corale, che entusiasma i ragazzi e gli adulti, stiamo ricevendo diverse adesioni. Un progetto importante, per il quale dobbiamo ringraziare la sensibilità del dirigente scolastico, che crede fortemente in questo progetto». Previsto il potenziamento delle competenze musicali, anche per contrastare dispersione scolastica e bullismo. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Il ritorno dei palestinesi a Gaza E Tel Aviv attende i suoi ostaggi

Nella Striscia è scattata la tregua, arretra l’esercito israeliano Tra Hamas e Netanyahu ancora scambi di messaggi infuocati 
L’operazione

Narcotraffico nell’Isola, spuntano i pentiti: crolla il muro di omertà

Una parte dei presunti boss della droga avrebbe già iniziato a parlare con la Dda 
Francesco Pinna
regione

Todde-Zedda, un vertice accelera il rimpasto

Il presidente dei Progressisti incontra la governatrice: sul tavolo il caso Satta 
Roberto Murgia
Garlasco

«Verificare i conti delle gemelle Cappa»

La Finanza chiese di fare indagini bancarie: spariti i nomi delle cugine di Chiara Poggi  