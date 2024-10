«Gli alunni avvicinati da un incappucciato» Indagano i carabinieri 

Giallo alla scuola elementare di via Capo D’Orso. Qualche giorno fa, un uomo pare incappucciato sarebbe entrato in contatto con un bambino di quinta che giocava negli spazi esterni dell’istituto, prima del suono della campanella. L'uomo, al momento non identificato, si sarebbe poi dileguato scavalcando una recinzione. Un episodio sospetto, su cui i carabinieri cercano di far luce. Allo scolaro, comunque, non sarebbe stato fatto alcun male.

«È stato il bambino stesso a raccontare alla maestra l’accaduto, spiegando che qualcuno, alle spalle, gli avrebbe tirato il cappuccio, come per scherzo», è il racconto della preside dell’istituto, Lisa Cao. «Non era spaventato, e non ha parlato di strattonamenti o tentativi di fotografarlo, ma ho comunque deciso di allertare il maresciallo». Il fatto sarebbe avvenuto in una zona distante dall’ingresso, tra i campi sportivi e l’area giochi, dove agli alunni non è concesso stare prima delle lezioni. «Genitori e bambini, come da circolare, dovrebbero varcare il cancello d’entrata solo cinque minuti prima della campanella».

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che attraverso le telecamere delle vie circostanti cercano di ricostruire movimenti sospetti. Quelle della scuola, invece, non registrano negli orari in cui il plesso è aperto. «Le riprese non sono autorizzate dalla prefettura per ragioni di privacy, trattandosi di luoghi frequentati da minori», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Le indagini sono in corso, se l’individuo è capitato nel raggio delle telecamere esterne sarà individuato». In città è anche attivo il progetto “scuole sicure”, con agenti in borghese fuori dagli istituti, principalmente per contrastare lo spaccio. «La città è sicura, non solleviamo allarmismi. Probabilmente si è trattato di un balordo ma saranno i carabinieri a verificarlo, intanto è sufficiente che i genitori prestino attenzione ai figli prima che entrino a scuola», conclude Locci.

RIPRODUZIONE RISERVATA