Gli alunni alla scoperta dei segreti della civiltà contadina Gli alunni alla scoperta dei segreti della civiltà contadina 

Incuriositi da quegli strani arnesi che probabilmente non hanno mai visto, gli studenti delle scuole primarie e dell’infanzia dei plessi di via Monti e via Cagliari passano in rassegna gli oltre mille metri quadrati di allestimenti del museo della Civiltà contadina di Domusnovas. Il presidente dell’associazione Ammentos Maurizio Sotgiu e dei funzionari dell’associazione Mani in Pasta che spiegano loro usi e segreti di quei vecchi utensili (oltre tremila) e dei carri per poi mostrare come il seme si trasformi in farina e come da questa si ottenga su coccoi cun s’ou , il tipico pane con l’uovo della tradizione pasquale domusnovese che gli studenti riceveranno in dono prima delle vacanze di Pasqua.

Avviato alcuni giorni fa, il progetto “Dalla coltivazione del grano alla realizzazione del pane pasquale domusnovese” coinvolgerà fino a giovedì circa 240 studenti delle scuole dell’infanzia e della primaria.

Per la docente Brunella Sanna «quest’esperienza ci insegna come in passato molti beni di prima necessità venissero prodotti tra le mura domestiche».

