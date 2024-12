Gli alunni a lezione di sicurezza stradale 

Il codice della strada spiegato ai bambini. Gli alunni delle scuole cittadine stanno partecipando al progetto “Edustradando: educazione stradale a scuola”. In cattedra gli agenti della Polizia locale che spiegano ai piccoli le regole fondamentali per muoversi in sicurezza sulla strada.

Attraverso giochi, attività pratiche e tanto entusiasmo, i bambini scoprono l'importanza di essere pedoni e ciclisti responsabili. Imparano a prestare attenzione quando si attraversa sulle strisce e a utilizzare la bicicletta solo nei percorsi consentiti.Nei giorni scorsi a partecipare alle lezioni è toccato agli alunni di alcune classi della scuola primaria di via Cimabue e a quelli di quelli di Stella di Mare 1 nel litorale. E i bimbi hanno potuto sperimentare di persona l’uso delle due ruote, salendo su una bicicletta portata in aula per l’occasione.

Nei giorni scorsi gli alunni delle scuole di Foxi e di Stella di mare hanno invece partecipato alla giornata nazionale dell’albero. I bambini hanno arricchito la manifestazione con canti e cartelloni a tema ambientale e hanno potuto assistere e dare il loro piccolo contributo nella piantumazione di diversi alberi da frutto.Ogni sezione ha ricevuto in dono una pianta grassa di cui prendersi cura durante l’anno scolastico.L'incontro è terminato con una merenda a base di clementine offerte dalla Coldiretti.

