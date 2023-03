Gli AlmaCanta puntano sul crowfunding per il nuovo “Let the spirit bring you home” 

Una campagna di crowfunding per produrre il nuovo disco e il videoclip. AlmaCanta, il duo composto da Zaira Zingone e Graziano Solinas, è già in studio per registrare “Let the spirit bring you home”, un album tra blues e jazz. Un progetto musicale che parte dal basso, con il contributo dei fans. La raccolta fondi è stata organizzata sulla piattaforma produzionidalbasso.com e sarà disponibile per due mesi. Si può sostenere il progetto scegliendo tra varie e originali ricompense: concerti, reading musicali, lezioni di armonia, esperienze immersive di movimento ritmico-espressivo, opere d’arte, illustrazioni e disegni, la versione del disco digitale, la versione cd.

AlmaCanta nasce nel 2010 dal sodalizio tra Zaira Zingone e Graziano Solinas, unendo due stili, due anime intorno alla musica. I testi originali di Zaira Zingone, autrice di grande sensibilità nella musica come nella poesia e nella prosa, incontrano le composizioni e gli arrangiamenti di Graziano Solinas, pianista e fisarmonicista. Con due dischi all'attivo e il nuovo album in lavorazione, AlmaCanta è entrato nella scena con uno stile originale e unico che unisce diversi generi (crossover jazz, blues, latin e bossa nova, cantautorato, ballate e gospel). In “Let the spirit bring you home” confermate le collaborazioni con i musicisti Lorenzo Sabattini, Andrea Lubino, Antonio Pitzoi, Gian Piero Carta, storica band al fianco di AlmaCanta dalla sua nascita.

