Gli alloggi della miniera di Rosas sono diventati una “posada” 

A Narcao, gli ostelli di Rosas (all'interno del villaggio) diventeranno una “posada” per i pellegrini del Cammino minerario di Santa Barbara (Cmsb). L'accordo, firmato tra il sindaco di Narcao Antonello Cani, e il presidente della Fondazione Cmsb Mauro Usai, segna un passo significativo verso la promozione del turismo sostenibile e la valorizzazione del territorio. Questo percorso è attraversato dai pellegrini durante la tappa 17 del Cammino Minerario di Santa Barbara, che va da Orbai a Rosas, collegando due importanti siti minerari ricchi di patrimonio archeologico.

La convenzione dura due anni e stabilisce che la struttura ricettiva, già esistente, venga trasformata in una “posada”. Questo avverrà attraverso interventi di riqualificazione e potenziamento dei servizi, con l'intento di attrarre un numero sempre maggiore di camminatori appassionati di storia e natura. «La firma della convenzione - ha spiegato Mauro Usai - permette di preservare e valorizzare un luogo simbolo della nostra storia e di rafforzarne, ulteriormente, il proprio valore culturale e ambientale, continuando a raccontare, anche in chiave turistica, l’identità dei nostri territori». Il sindaco di Narcao, Antonello Cani, ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto: «La collaborazione con la Fondazione offre un valore strategico significativo, poiché è protagonista di un processo di sviluppo culturale, ambientale ed economico.Questa iniziativa coinvolge i territori, creando nuove opportunità».

