Gli alloggi comunali senza acqua ed energia elettrica 

Il 20 settembre hanno ricevuto le chiavi di casa, un alloggio comunale nuovo di zecca che tanto aspettavano. E ancora aspetteranno, a meno che non vogliano vivere in un alloggio senz’acqua corrente né elettricità. Sono gli assegnatari degli alloggi in via Flumentepido, protagonisti dell’interrogazione che la consigliera comunale Anna Puddu, dei Progressisti, rivolge al sindaco Truzzu. L’esponente dell’opposizione vuole sapere quando saranno risolti i problemi che rendono impossibile, agli assegnatari, vivere negli alloggi assegnati meno di due settimane fa dal Comune.

«Dopo la firma del contratto», racconta Puddu, «gli assegnatari si sono rivolti a Enel e Abbanoa per gli allacci e hanno scoperto che non sono possibili. Manca un tubo», aggiunge la consigliera dei Progressisti, «per collegarsi alla condotta principale e ci sono problemi per l’installazione dei contatori elettrici». E questo, precisa ancora, riguarda trentasei famiglie, delle quali venti con disabili.

Insomma, l’esponente dell’opposizione parla ora di consegna anticipata degli alloggi da parte del Comune rispetto alla possibilità di abitarli realmente. E chiede al sindaco Truzzu quando la questione sarà risolta.

RIPRODUZIONE RISERVATA