Gli allievi carabinieri in Pediatria 

Avere cura delle persone più indifese, come i bambini: è questo il messaggio del gesto di generosità compiuto dalla Scuola allievi carabinieri all’ospedale Cto di Iglesias, qualche giorno fa.

Un messaggio di solidarietà e speranza per i più piccoli, ricoverati nella struttura ospedaliera.Gli allievi carabinieri del 143esimo corso, si sono recati presso il reparto di Pediatria donando ai piccoli pazienti moltissimi doni, fra i quali le televisioni per le loro stanze di degenza del reparto. «La finalità di questa iniziativa – ha spiegato il Comando della Scuola – è andata ben oltre il messaggio di solidarietà, traducendosi in un autentico scambio di esperienze e valori profondi».

Sotto l’albero del Natale, non soltanto i doni, ma l’amore dei giovani allievi per i dieci pazienti ricoverati, insieme ai quali hanno lavorato felicemente nel locale della ludoteca, giocando, disegnando, e creando piccoli lavori. Un incontro emozionante per donare un Natale speciale ai piccoli pazienti. (ro. p.)

