La produzione di latte scende mentre le bollette e il gasolio pesano sempre di più nei conti di fine mese. Stretti tra il calo produttivo e l’impennata dei costi, gli allevatori di Arborea hanno deciso di mettere in atto un’azione eclatante: oggi alle 10 consegnano simbolicamente le chiavi delle loro aziende davanti al palazzo del Municipio. e poi parteciperanno al sit-in organizzato da Coldiretti Oristano.

«In uno dei territori più importanti della Sardegna per l’allevamento bovino da latte, il caldo prolungato ha inciso sulla produttività degli animali, aggravando le difficoltà delle stalle. Sul fronte del gasolio agricolo, l’azione di pressing di Coldiretti ha già contribuito a ottenere i primi sostegni. Ora servono interventi tempestivi per le aziende più esposte e investimenti nelle infrastrutture aziendali per affrontare gli effetti delle annate più calde. Alcune realtà hanno già potuto investire con risorse proprie. Per molte altre, invece, è fondamentale il supporto delle istituzioni regionali», si legge in una nota di Coldiretti. Da qui la protesta davanti al Comune, «sede dell’istituzione più vicina alla comunità. Da Arborea l’appello è rivolto soprattutto alla Regione: dare risposte in tempi rapidi alle aziende che faticano a tenere aperte le stalle e mettere anche quelle con meno risorse nelle condizioni di investire».

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