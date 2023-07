Gli allenatori: «Una pratica diffusa che fa malissimo» 

«Una delle ragioni per cui il doping è vietato è perché fa malissimo alla salute: ci sono atleti che hanno ottenuto grandissimi risultati a livello mondiale morti in giovane età, pur essendo seguiti da persone competenti». Parola di Gianfranco Dotta, Maestro dello Sport e allenatore, fra i principali preparatori atletici in Italia, con esperienze ai massimi livelli come la Nazionale di Atletica Leggera e lo scudetto con la Juve Caserta di basket nel 1990-1991.

«Il problema si pone su due direttrici: quella etica, sul piano sportivo, e quella sulla salute», segnala Dotta, che in città ha ideato la Palestra Athlon. «Abbiamo fatto sport a livello mondiale, partecipando a edizioni olimpiche e campionati del mondo senza prendere niente e riuscendo a ottenere medaglie o finali. È una scelta personale, riguarda l'educazione e la formazione degli atleti». Il messaggio è chiaro: «Se si può fare sport ad altissimo livello, accontentandosi di arrivare dove si può secondo le proprie capacità e il grado di allenamento, non serve rischiare la propria incolumità per aumentare i muscoli di qualche chilo. È una scelta ridicola e criticabile, con controindicazioni dannosissime».

La lotta al doping è uno dei punti cardine di qualsiasi attività sportiva. «La soddisfazione è sempre enorme quando si bloccano attività che creano pericolo alla salute delle persone, soprattutto le più giovani», afferma Sandro Salerno, direttore di Tribune e con un'esperienza ventennale nell'antidoping. «Purtroppo è una pratica diffusa, non bisogna meravigliarsi che avvenga anche in Sardegna. La sorpresa è che sia stato scoperto un traffico così importante di queste sostanze: non si capisce il bisogno nell'Isola. Lo sport è un modo per sentirsi liberi, socializzare e stare in salute, che comporta grandi sacrifici. Ci vuole tempo per raggiungere risultati: prendere sostanze dopanti per avere prestazioni migliori non è né una soddisfazione né un vantaggio fisico».

Luca Frau, gestore di un Centro Fitness, è più netto: «Il doping è una pratica scandalosa, utilizzata anche con leggerezza. Porta problemi serissimi, invece molte persone l'hanno sdoganata. E si è diffusa troppo spesso nello sport dilettantistico e giovanile: c'è un giro nel settore amatoriale non indifferente, un mare profondo che purtroppo ancora non è stato scoperto».

