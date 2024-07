Gli alleati “scaricano” Forza Italia 

Se si tratta di vero incendio o sarà l’ennesimo fuoco di paglia per la maggioranza che governa il Comune è ancora presto per dirlo. La scintilla innescata da Forza Italia che, forte del peso acquisito con l’ingresso dei tre consiglieri ex Prospettiva Aristanis, alza la voce e chiede una «rivisitazione immediata della Giunta, assegnando i giusti pesi e la responsabilità a seconda della attuale composizione numerica del Consiglio comunale», per il momento non trova vento favorevole.

Il sindaco

Massimiliano Sanna non ha dubbi: «Questa è una maggioranza che dialoga e lo faremo anche stavolta. Se c’è una componente che ritiene di voler sottoporre dei temi sul tavolo tutti i partiti che ne fanno parte diranno cosa ne pensano in un clima costruttivo, senza imposizioni e senza prevaricazioni».

No deciso

Gli alleati, invece, parlano ma solo per mettere le cose in chiaro: l’esecutivo non si tocca. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia è netto: «Siamo favorevoli alla convocazione del tavolo perché convinti che ogni decisione debba passare per il confronto tra i partiti e non attraverso i comunicati - puntualizza Fulvio Deriu - resta inteso che i nostri assessori non sono minimamente in discussione, così come non lo sono le loro deleghe».

Anche l’Udc, che con due assessori e la presidenza dell’Assemblea a fronte di tre consiglieri sembrerebbe il bersaglio ideale per gli azzurri, getta acqua sul fuoco. «Ci sono accordi pre-elettorali che vanno tenuti in considerazione - osserva il capogruppo, Vincenzo Pecoraro - quando siamo stati noi ad alzare la voce è stato solo per ottenere ciò che ci spettava di diritto. Rifare la Giunta ora non ha senso: amministrare è difficile, ma vedo impegno da parte di tutti gli assessori».

«Colpo di sole»

Non è dello stesso avviso il partito di Gigi Mureddu che si dichiara «a disposizione per fare la sua parte» e sollecita «una svolta veloce, affinché i cittadini in tempi rapidi possano toccare con mano i miglioramenti dell'azione di governo».

Il capogruppo di Oristano al Centro, Giuliano Uras, punta sull’ironia: «È strano, non sta facendo ancora troppo caldo, non mi spiego certi colpi di sole». Sulla richiesta di convocazione degli alleati, invece, il semaforo è verde: «Quando viene richiesto il tavolo politico, che si tratti del partito più piccolo o di quello maggiore all’interno della coalizione, non si può fare a meno di andare, è una regola non scritta». Con due consiglieri e un assessore di riferimento, Oristano al Centro è nella stessa condizione del Partito sardo d’azione. «Non abbiamo nulla da cedere - chiarisce il capogruppo, Gianfranco Porcu - percentualmente il nostro peso è rispettoso dell’accordo pre-elettorale. Se poi si dovessero utilizzare altri criteri (come l’attuale composizione numerica dell’assemblea), avremmo comunque una proporzione inferiore agli altri partiti».

Incognite

Certo è che se Forza Italia decidesse di puntare i piedi, la maggioranza si ritroverebbe con dodici voti (compresi quello del sindaco e del presidente dell’assemblea). Con l’eventuale mano tesa del consigliere di minoranza Sergio Locci, ma anche con l’incognita Francesco Pinna che sembrerebbe intenzionato a lasciare il gruppo consiliare dell’Udc per tornare nelle fila azzurre.

Ieri, intanto, è saltata per troppe assenze la conferenza dei capigruppo, riconvocata per giovedì.

