Gli allarmi al vaglio dei pm di Crotone Indaga anche Roma 

La Procura di Crotone sta già studiando le carte. Non solo. È già a buon punto la «ricostruzione della rete di comunicazioni che sono avvenute prima» del naufragio del barcone carico di migranti che il 26 febbraio a Steccato di Cutro ha provocato la morte di almeno 70 persone, tra cui 16 minori, e un numero imprecisato di dispersi. Quindi i pm sono già in possesso delle comunicazioni - o almeno una parte di esse - tra Frontex, Guardia di Finanza e Guardia Costiera per ricostruire gli eventi che, sul fronte dei soccorsi, si sono succeduti dalle 23.03 di sabato 25 - il momento in cui l'aereo Frontex segnala la presenza dell'imbarcazione a 40 miglia dalla costa - alle 4 del mattino successivo, orario presumibile del fatale schianto del caicco sulla secca.

Nel giorno in cui anche la Procura di Roma apre un'indagine conoscitiva su eventuali aspetti penalmente rilevanti nella catena dei soccorsi, dopo l'esposto dei parlamentari Ilaria Cucchi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, è stato il procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia a spiegare lo stato dell'arte dell'inchiesta. «Stiamo acquisendo tutti gli elementi connessi a questa vicenda e ciò che riguarda i momenti precedenti al disastro. Siamo già a un punto di un certo interesse», ha detto, attorniato dai giornalisti davanti al Palazzo di giustizia. Sui tempi dell'indagine, il magistrato ha messo le mani avanti: «Dovete avere un po' di pazienza, non sono cose che si possono puntualizzare in poche ore e abbiamo bisogno ancora di qualche giorno». Per poi aggiungere che «non ci saranno comunicazioni finché non avremo raggiunto dei punti di certezza sull’accaduto».

La Procura di Roma, invece, dando seguito all'esposto, ha aperto un procedimento rubricato a modello 45, ossia senza indagati e ipotesi di reato. I magistrati di piazzale Clodio dovranno valutare il documento e se inviare per competenza territoriale l'incartamento ai colleghi di Crotone.

