VaiOnline
Ricerca dell’università di san paolo su “Lancet”
26 novembre 2025 alle 00:20

Gli alimenti ultraprocessati e il costo per il corpo umano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Negli ultimi giorni un gruppo internazionale coordinato dal professor Carlos Monteiro dell’University of São Paulo ha pubblicato su The Lancet una vasta analisi sugli alimenti ultralavorati che sta facendo discutere il mondo della nutrizione. Il team ha passato in rassegna più di cento studi longitudinali e ha concluso che l’esposizione prolungata e sistematica ai cibi ultraprocessati ha effetti negativi su praticamente tutti i maggiori organi del corpo umano. Gli scienziati hanno rilevato associazioni coerenti con obesità, diabete di tipo due, malattie cardiovascolari, depressione e mortalità precoce. Secondo gli autori il consumo di questi prodotti rappresenta ormai una quota rilevante della dieta di ampie fasce di popolazione, specialmente nei Paesi anglosassoni, e coinvolge in maniera crescente bambini e giovani adulti. La classificazione NOVA, usata per definire gli alimenti ultralavorati, non è esente da critiche ma la forza dei dati suggerisce la necessità di politiche coordinate. Monteiro sottolinea che occorrono limiti alla pubblicità, etichette più chiare, programmi scolastici dedicati e una revisione dell’offerta alimentare in ospedali e mense. Gli studiosi precisano che non si tratta di demonizzare singoli ingredienti ma di affrontare un approccio industriale che ha modificato in profondità la qualità complessiva della dieta moderna. Per i sistemi sanitari questa analisi rappresenta un campanello d’allarme che richiede interventi urgenti.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Maccheronis sempre a secco, rubinetti chiusi

Fabrizio Ungredda
25 novembre

È legge l’ergastolo per i femminicidi

Ieri corteo a Cagliari: «Ma ora si deve lavorare sui giovani per cambiare la mentalità» 
Luigi Almiento
Il dibattito

Meloni ora guarda alla legge elettorale

In attesa del referendum sulla Giustizia, maggioranza divisa sul testo  
La storia

Ciclisti di Sarroch aiutati da Aru e Nibali

Auto in panne dopo un incidente in autostrada, intervengono i due fuoriclasse 
Ivan Murgana
La guerra

Trump: «Ucraina, accordo vicino»

Ma Mosca avverte: le modifiche al Piano rispettino il vertice di Anchorage 
Conti pubblici.

Bilancio, arriva l’ok di Bruxelles

Promosso il Documento programmatico dell’Italia, Giorgetti soddisfatto 