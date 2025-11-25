Gli alimenti ultraprocessati e il costo per il corpo umano 

Negli ultimi giorni un gruppo internazionale coordinato dal professor Carlos Monteiro dell’University of São Paulo ha pubblicato su The Lancet una vasta analisi sugli alimenti ultralavorati che sta facendo discutere il mondo della nutrizione. Il team ha passato in rassegna più di cento studi longitudinali e ha concluso che l’esposizione prolungata e sistematica ai cibi ultraprocessati ha effetti negativi su praticamente tutti i maggiori organi del corpo umano. Gli scienziati hanno rilevato associazioni coerenti con obesità, diabete di tipo due, malattie cardiovascolari, depressione e mortalità precoce. Secondo gli autori il consumo di questi prodotti rappresenta ormai una quota rilevante della dieta di ampie fasce di popolazione, specialmente nei Paesi anglosassoni, e coinvolge in maniera crescente bambini e giovani adulti. La classificazione NOVA, usata per definire gli alimenti ultralavorati, non è esente da critiche ma la forza dei dati suggerisce la necessità di politiche coordinate. Monteiro sottolinea che occorrono limiti alla pubblicità, etichette più chiare, programmi scolastici dedicati e una revisione dell’offerta alimentare in ospedali e mense. Gli studiosi precisano che non si tratta di demonizzare singoli ingredienti ma di affrontare un approccio industriale che ha modificato in profondità la qualità complessiva della dieta moderna. Per i sistemi sanitari questa analisi rappresenta un campanello d’allarme che richiede interventi urgenti.